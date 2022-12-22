СК предположил, что гостиницу с Рогозиным обстреляли из французской гаубицы Caesar

Удар по гостинице, в которой находились экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и премьер ДНР Виталий Хоценко, предположительно, нанесен из французской гаубицы Caesar, сообщает Следственный комитет РФ.

"Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сам Рогозин высказал версию, что кто-то "слил" данные о его расположении. Под обстрел попала гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с ним. Ранения, кроме Рогозина, получили Хоценко, еще несколько человек из числа сопровождавших его лиц, а также сотрудники гостиницы. Погибли два человека.

Помощник Рогозина заявил, что, по выводу врачей, попавший в позвоночник экс-главы "Роскосмоса" осколок мины извлечь не получится.