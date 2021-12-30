Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве

Мэра Томска Ивана Кляйна признали виновным в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Решение по делу градоначальника сегодня выносит Советский районный суд Томска.

Прокуратура просит признать Кляйна виновным по трем эпизодам дела и осудить на пять лет колонии общего режима. Защита настаивает на невиновности чиновника, передает ТАСС.

Мэра задержали в ноябре 2020 года, по решению суда он временно отстранен от должности.

По мнению следствия и обвинения, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами, полагают в СКР.