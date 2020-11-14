Мэр Томска арестован: своей вины он не признал

Мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заключен под стражу. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, по версии следствия, в 2016 году мэр, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка, на котором расположено это акционерное общество. Также он потребовал подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления бизнесмена, владеющего соседним участком, об изменении территориальной зоны – с зоны промышленно-коммуникационных объектов 4-5 класса вредности на зону общественно-жилого назначения.

В январе 2017 года Кляйн, как полагают следователи, подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки города: согласно документам, заявление предпринимателя на указанный земельный участок было отклонено.

"В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению – строительству многоэтажных жилых домов", - сообщили в СКР.

Сейчас Ивану Кляйну предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Как отметили в ведомстве, виновным себя он не признал.

Суд Томска избрал для градоначальника меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.