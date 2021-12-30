30 Декабря 2021
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Общество Сибирский ФО
Игорь Кляйн, мэр Томска (2013) | Фото: tomskbeer.ru

Мэра Томска приговорили к двум годам колонии

Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство. Прокурор просил для чиновника пять лет колонии.

Приговор вынес Советский районный суд Томска.

Кляйн также не сможет три года занимать должности в органах власти, передает портал Vtomske.ru.

Суд при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства: отсутствие судимостей, социально-адаптированный статус чиновника, возраст, состояние здоровья и перенесенные заболевания.

Кляйну вменяют три коррупционных преступления, в том числе два тяжких эпизода – с использованием в личных целях служебного положения.

По мнению следствия и обвинения, с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами, полагают в СКР.

Теги: иван кляйн, мэр, томск, колония, приговор



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