Против мэра Томска возбудили еще одно уголовное дело

Следственные органы возбудили второе уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, сообщил "Интерфаксу" источник.

Ранее градоначальник был арестован по подозрению в совершении аналогичного преступления.

Кляйн был задержан сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города. Виновным себя он не признал, назвав обвинения надуманными.

Кляйн отстранен от должности на период следственных действий. Также адвокаты сообщали о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги. Галина Кляйн является гендиректором ОАО "Томское пиво". Ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились данные о счетах на крупную сумму.