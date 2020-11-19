Арестованный мэр Томска назвал обвинения "надуманными"

Мэр Томска Иван Кляйн, арестованный по делу о превышении полномочий, назвал предъявленное ему обвинение "надуманным".

Обращение мэра к жителям города распространили адвокаты Кляйна, пишет Regnum.

По словам градоначальника, его обвинили на основании показаний местного предпринимателя Рината Аминова, которые противоречат как фактам, так и законам.

Он призвал томичей посмотреть доступную в открытых источниках информацию по его делу и убедиться в надуманности предъявленных обвинений.

Ранее стало известно о задержании Кляйна сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города. Суд избрал для градоначальника меру пресечения в виде заключения под стражу. Виновным себя он не признал. Кляйн отстранен от должности на период следственных действий.