СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна
СМИ сообщают о задержании 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна. Официальной информации об этом от представителей правоохранительных органов пока не поступало.
"Кляйн задержан утром сегодня", - цитирует ТАСС источник в силовых структурах.
Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года. До этого он руководил пивоваренной компанией "Томское пиво". Некоторые издания не исключают, что задержание может быть связано с этим бизнесом, к которому продолжает иметь отношение семья главы города.