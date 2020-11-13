СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

СМИ сообщают о задержании 61-летнего мэра Томска Ивана Кляйна. Официальной информации об этом от представителей правоохранительных органов пока не поступало.

"Кляйн задержан утром сегодня", - цитирует ТАСС источник в силовых структурах.

Кляйн занимает кресло мэра с 2013 года. До этого он руководил пивоваренной компанией "Томское пиво". Некоторые издания не исключают, что задержание может быть связано с этим бизнесом, к которому продолжает иметь отношение семья главы города.

Межу тем, telegram-канал "112" сообщает, что Кляйна во время утреннего селекторного совещания в мэрии задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Источник канала сообщает, что речь может идти о превышении должностных полномочий.