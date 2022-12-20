Бывший мэр Томска не признал вину по четвертому уголовному делу

Обвиняемый в злоупотреблении полномочиями бывший мэр Томска Иван Кляйн в ходе первого судебного заседания по четвертому уголовному делу не признал свою вину.

"Содержание обвинения настолько неполно и противоречиво, что для меня практически делает невозможным однозначно ответить на вопросы, в чем я обвиняюсь и почему. <…> Вину в полном объеме не признаю", - сказал Кляйн в ходе судебного заседания.

По его словам, на дороге был выполнен текущий ремонт, а не капитальный, на который средств в бюджете не было, пишет ТАСС. В этом случае действуют другие требования к безопасности дороги. Второй фигурант дела – экс-начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев – признал свою вину частично. По его мнению, он нарушил условия муниципального контракта, тем самым злоупотребив полномочиями. Однако "предъявленная сумма ущерба не обоснована", добавил он. Третий обвиняемый – проректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Артем Рышков – свою вину не признал. Заседание суда было отложено на 12 января 2023 г.

Напомним, ранее Кляйна приговорили к двум годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями и незаконное предпринимательство.