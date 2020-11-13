13 Ноября 2020
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Иван Кляйн (2020) | Фото: пресс-служба администрации Томска

На мэра Томска возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

СКР возбудил уголовное дело на мэра Томска Ивана Кляйна. Ранее стало известно о его задержание сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Расследуемый эпизод относится к 2016-2017 гг. Кляйн, напомним, занимает пост мэра с 2013 года, до этого он возглавлял ОАО "Томское пиво".

По версии следствия, в 2016 году Кляйн, "действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво" и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В январе 2017 года мэр, как считают следователи, подписал постановление о внесении изменений в генплан и в правила землепользования и застройки города: согласно документам, заявление предпринимателя на указанный земельный участок было отклонено.

"Предпринимателю был причинен существенный вред – он не смог использовать участок для строительства многоэтажных жилых домов", - отметили в СКР.

Сейчас дома у мэра, а также в администрации города, служебных помещениях "Томского пива" проводятся обыски и допрашиваются свидетели. Подозреваемый задержан.

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На мэра Томска возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

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Теги: иван кляйн, задержание, уголовное дело, томск, мэр, томское пиво



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Ранее 13.11.2020 07:53 Мск СМИ сообщили о задержании мэра Томска Ивана Кляйна

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