Жену арестованного мэра Томска заподозрили в сопротивлении силовикам при обыске

Адвокаты арестованного мэра Томска Ивана Кляйна сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении его супруги.

Галина Кляйн является гендиректором ОАО "Томское пиво". Ей вменяют сопротивление силовикам при проведении обыска, сообщается в Telegram-канале адвокатов мэра.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в день задержания мэра его жена выбросила из окна квартиры своему водителю подушку, в которой находились данные о счетах на крупную сумму.

Ранее стало известно о задержании Кляйна сотрудниками УФСБ прямо во время утреннего селекторного совещания в администрации города. Суд избрал для градоначальника меру пресечения в виде заключения под стражу. Виновным себя он не признал. Кляйн отстранен от должности на период следственных действий.

По версии следствия, в 2016 году мэр, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.