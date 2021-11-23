Пассажиропоток в транспорте Татарстана после введения QR-кодов снизился на 20-30%

Пассажиропоток в транспорте в Татарстане после введения QR-кодов снизился на 20-30%, сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров.

В это число входят и те, кого 22 ноября не впустили в транспорт из-за отсутствия QR-кода, уточнил он в эфире телеканала "Россия-24".

Егоров добавил, что убытки, которые могут понести перевозчики, возможно, будут возмещены, вопрос уже согласован с президентом республики Рустамом Миннихановым.

Ранее казанские транспортники предупредили пассажиров о возможных штрафах за простой транспорта, если граждане будут тормозить его работу отказом предъявлять QR-код и покидать салон.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, нападениями на кондукторов. В первые часы проверок из транспорта высадили около 800 человек без справок.