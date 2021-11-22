22 Ноября 2021
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Проверка QR-кодов в Татарстане (2021) | Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта

В общественном транспорте Татарстана с 22 ноября начало действовать требование о QR-кодах о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медицинских противопоказаниях к прививке.

Местные СМИ публикуют видео с мест проверок, на кадрах видно, что в метро пропускают только по QR-кодам, справка не подходит.

Сертификат проверяют при посадке в автобус, это занимает 15 секунд, но в час пик кондукторы не успевают проверить даже за остановку, говорится в репортаже "Первого канала". На самих остановках работают контролеры, раньше они ловили безбилетников, сейчас ловят пассажиров без сертификатов.

В основном люди реагируют на новые реалии спокойно, однако некоторые пассажиры возмущаются долгой проверке ковид-документов. Не обходится и без скандалов, несмотря на то, что жители были заранее предупреждены о новых правилах.

Проверка QR-кодов в Татарстане(2021)|Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

Проверка QR-кодов в Татарстане(2021)|Фото: telegram-канал ТАТМЕДИА / t.me/tatmediaofficial

В телеграм-канале "Татмедиа" сообщается, что утром из метро и трамваев в Казани высадили 500 человек – у них не было QR-кода.

Один из пассажиров в трамвае отказывался показывать QR-код и не стал выходить из салона. Более того, он вызвал полицию, поскольку посчитал действия кондуктора незаконными. Задержка движения трамваев из-за инцидента составила 30 минут.

В метро женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о первой прививке.

Также сообщается, что новые правила привели к тому, что автобусы ездят полупустые, зато на такси люди ищут в соцсетях попутчиков. По всей видимости, это связано с резким скачком цен: "Казанские ведомости" пишут, что сервисы вызова такси повысили стоимость в связи с введением проверок QR-кодов в общественном транспорте.

Добавим, что Госдума вернется к рассмотрению законопроекта об обязательности режима QR-кодов на общественном транспорте по всей стране в середине декабря.



Теги: казань, общественный транспорт, проверка QR-кодов



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