Югра готова к строительству ЦОДов

Югра готова к строительству в округе центров обработки данных. Такое заявление на пресс-конференции сделал глава ХМАО Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.



В округе есть профицит электроэнергии для этого, кроме того, климат Югры поможет сэкономить на охлаждении таких центров, отметил глава региона. Одной из возможных зон размещения может стать Особая экономическая зона "Нягань".

Напомним, что в октябре атакам подверглись три ЦОДа "Яндекса", центр обработки данных "Вконтакте" и дата-центр Сбера. Все они расположены в регионах Центральной и Западной России, которые остаются доступными для воздушных атак вооруженных сил Украины. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство совместно с Минобороны России решает вопрос по защите ЦОДов.