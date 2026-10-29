В Тюмени готовится строительство третьей нитки водовода от Велижанской водоочистной станции

Подрядная организация готовится к строительству третьей нитки водовода от Велижанской водоочистной станции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В департаменте ЖКХ Тюменской области обсудили динамику подготовки к строительству водовода от Велижанской водоочистной станции до г. Тюмени. В совещании под руководством директора департамента Семёна Тегенцева приняли участие представители Главного управления строительства, Государственной экспертизы проектной документации, Дирекции коммунально-хозяйственного строительства, генподрядчика "Росводоканал Тюмень", администрации г. Тюмени, Росстройконтроля и проектировщики.

Первым этапом запланировано строительство 11 км магистрали. Положительное заключение государственной экспертизы получено на земельные изыскания. На проверке находятся проектная и сметная документации. Параллельно подрядная организация планирует выходить на строительную площадку, чтобы подготовить штаб и завезти необходимое оборудование. Прокладка нового водовода начнётся сразу после получения положительного заключения государственных экспертов на проект.

"Третий водовод является ключевым объектом при смещении баланса водопотребления тюменской агломерации преимущественно на питание из подземных источников, уменьшая зависимость от речного водозабора. Поэтому внимание к нему со стороны органов власти самое пристальное. Первые участки новой сети нужно проложить уже в этом году", - подчеркнул Семён Тегенцев.



Запуск третьего водовода позволит увеличить подачу в Тюмень артезианской воды на 30%. Проект реализуется при поддержке национального проекта "Инфраструктура для жизни".