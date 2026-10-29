В Пермском крае в результате атаки БПЛА получила повреждения промплощадка

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об отражении атаки вражеских беспилотников, передает корреспондент Накануне.RU.



Бойцы расчетов и силы ПВО сегодня сбили 10 БПЛА неприятеля.



В результате нападения незначительные повреждения получила одна из промплощадок на севере края. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.



"Обращаюсь к жителям края. Не подходите и не прикасайтесь к обломкам, не снимайте и не выкладывайте в сеть никакую информацию о летательных аппаратах и работе наших защитных систем. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112", - написал Махонин в своих соцсетях.