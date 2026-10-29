Нет времени: выявлено главное препятствие к чтению школьниками книг

Почти 90% школьников хотели бы читать книг больше, но им не хватает времени. Об этом свидетельствует опрос учеников 7-11 классов, проведенный "Умскул".

Читайте также: Главным двигателем книжного рынка стали цифровые платформы

Несмотря на стереотип о том, что дети не читают, многие школьники читают регулярно: 8% читают ежедневно, 22% — несколько раз в неделю, 20% — несколько раз в месяц, каждый третий — раз в месяц или реже. При этом довольно регулярно читает лишь около трети школьников. Чаще всего читают от 30 минут до часа (33%), но 19% - от часа до двух. В среднем выходит почти час, но это не ежедневное чтение, а за один день чтения. Две трети (65%) читают одновременно только одну книгу.

Характерно, что предпочтение отдается бумажным книгам (81%), несмотря на стереотип, что молодое поколение воспринимает только экран. Покупают их чаще всего на маркетплейсах (65%) и в книжных магазинах (52%).

Интересно, что, по данным "Выберу.ру" от июня 2026 года, за последний год доля россиян, регулярно покупающих бумажные книги, выросла с 29% до 43%. Если в прошлом году люди тратили на них в среднем 3,4 тыс. рублей в год, то сейчас показатель вырос до 6,1 тыс. Большинство (68%) призналось, что стали покупать книги чаще из-за желания отвлечься от постоянного сидения в гаджетах и соцсетях.