Турция заявила о праве на ответ при атаках на суда в Черном море

Турция оставляет за собой право ответить всеми законными способами на атаки по судам под турецким флагом в Черном море, заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

По его словам, Болгария, Румыния и Турция намерены предпринять "дополнительные" меры для обеспечения безопасности в бассейне Черного моря. Эти три страны подписали в январе 2024 года соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).

"У вооруженных сил Турции, Румынии и Болгарии есть потенциал для осуществления всех необходимых действий", - приводит слова Гюлера РИА Новости.

Ранее Турция выступила с новой мирной инициативой, касающейся безопасности морских перевозок в Черном море. План предполагает разделение потоков: для Украины - движение судов к Босфору через воды Болгарии и Румынии, для России - проход вдоль береговой линии Турции и Грузии. В отличие от прежней "зерновой сделки", которая касалась исключительно агропродукции, нынешнее предложение охватывает весь гражданский грузопоток.