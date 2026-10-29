Пентагон отказался расследовать перебои в работе Starlink на Украине

Аппарат генерального инспектора Пентагона отклонил запрос группы девяти сенаторов о проверке перебоев в работе систем Starlink и Starshield на Украине.

Как пишет Associated Press, сенаторы просили выяснить, давали ли представители США указания по изменению работы систем и как это повлияло на передачу разведданных. В ответ ведомство предложило адресовать вопросы ВВС США. Представитель Пентагона Молли Халперн отметила, что решение может быть пересмотрено при появлении новой информации.

По словам помощника одного из конгрессменов, этот ответ является фактическим отказом расследовать действия Илона Маска и работу Starlink, в то время как в конгрессе стремятся понять, участвовали ли американские чиновники в ограничениях и причастен ли к этому Маск.

Сенатор Джин Шахин выразила обеспокоенность решением, указав на противоречивые объяснения причин перебоев со стороны администрации прзидента Дональда Трампа и SpaceX. Она призвала провести независимое расследование для установления ответственности и предотвращения подобных инцидентов в будущем, чтобы бесперебойная помощь кивскому режиму не прерывалась ни на минуту.

О перебоях в работе Starlink на Украине стало известно в середине октября. Позже сообщалось, что работа была восстановлена.