10 Ноября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Дольщики "Первого Пермского микрорайона" начнут оформлять выплаты со следующей недели

Прием заявлений от дольщиков "Первого пермского микрорайона" на получение выплат стартует с 16 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Выплаты дольщикам будут предоставлены через региональное отделение банка "ДОМ.РФ". Для подачи заявления дольщики должны записаться на прием. Сделать это можно на официальном сайте фонда или по телефону: 8-800 7007-214.

Для получения компенсации дольщики должны предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

Дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающую 120 кв. м. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора.

Всего пострадавших участников строительства на этом объекте 393.

Напомним, что ЖК "Первый пермский микрорайон" в с. Лобаново Пермского района является на данный момент рекордсменом по количеству обманутых дольщиков в Прикамье и насчитывает 393 участника. Еще в 2013 г. застройщику ООО "КамСтройИнвест" было выдано разрешение на строительство 12 малоэтажных домов. Сдать микрорайон планировалось уже спустя три года, однако компания обанкротилась, а стройка приостановилась.

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Дольщики "Первого Пермского микрорайона" начнут оформлять выплаты со следующей недели

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Теги: первый пермский микрорайон, дольщики, компенсации, выплаты



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