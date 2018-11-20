"Пермпромпроект" займется проектированием домов Первого пермского микрорайона

ПАИЖК подвело итоги конкурса на проектирование домов Первого пермского микрорайона. Победителем стала компания "Пермпроект". Контракт с ней планируется заключить до 10 декабря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Компания осуществляет свою деятельность с 1998 г. В ее списке более 20 реализованных проектов многоквартирных жилых домов, в частности ЖК "Солнечный город" (общая площадь более 130 тыс. кв м), ул. Вильвенская, 6 (общая площадь более 20 тыс. кв м), ул. Мира, 41 (общая площадь более 12 тыс. кв м).

Завершить работы организация должна не позднее 150 дней, после чего будет определена стоимость достройки домов. Напомним, что в октябре дольщики Первого пермского микрорайона зарегистрировали ЖСК и теперь могут рассчитывать на получение краевой поддержки обманутых дольщиков. Закон вступил в силу с 1 января 2018 г.

Согласно данным краевого минстроя, на сегодняшний день в регионе остается 11 проблемных объектов и 601 обманутый дольщик.