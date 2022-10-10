С застройщиков "Первого Пермского микрорайона" планируют взыскать 646 миллионов рублей

Защищающий права обманутых дольщиков "Фонд развития территорий" (Москва) просит взыскать с руководства фирмы-застройщика Первого Пермского микрорайона Алексея и Ирины Лобановых 646,2 млн руб.

Как сообщает РБК-Пермь, в такую сумму определены убытки, причиненные их действиями участникам долевого строительства "Первого пермского микрорайона". Судебное заседание отложено из-за неявки обоих ответчиков, которые отбывают наказание в ИК общего режима, и в связи с истребованием доказательств.

Иск поступил в Свердловский районный суд Перми 18 августа 2022 года. На предварительное заседание 6 октября никто из сторон не явился.

Первая очередь жилого комплекса возле села Лобаново из 12 трехэтажных домов рассчитана на 515 квартир. Строительство "Первого пермского микрорайона" началось в 2014 году, окончание намечалось в 2015-м. Спустя семь лет многоквартирные здания эконом-класса не готовы.



Инвестор ООО "Регион" и застройщик ООО "КамСтройИнвест" признаны банкротами.



28 мая 2020 года Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор двум руководителям незавершенного проекта. Криминал усмотрен в деятельности гендиректора ООО "Регион" и члена совета директоров ООО "КамСтройИнвест" Ирины Лобановой (Малыгиной) и ее супруга, гендиректора ООО "КамСтройИнвест" Алексея Лобанова.



Потерпевшими признаны 280 дольщиков и ООО "Коммерческий банк "БФГ-кредит".