Конкурсное производство в отношении застройщика "Первого пемского микрорайона" продлено до марта

Арбитражный суд Пермского края продлил срок конкурсного производства до 3 марта 2020 г. в отношении застройщика "Первого Пермского микрорайона" компании "КамСтройИнвест", передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о применении этой процедуры было принято осенью 2017 г. Ходатайство о продлении производства поступило от конкурсного управляющего в связи с тем, что не все мероприятия по процедуре завершены.

Напомним, в 2013 года застройщик "Первого пермского микрорайона" "КамСтройИнвест" получил разрешение на строительство первой очереди микрорайона в селе Лобаново Пермского района. В мае 2016 года организация заявила о своем банкротстве. Директору компании, Алексею Лобанову, вменяют кражу денег дольщиков, его задержали в феврале прошлого года и арестовали.

Добавим, "Первый пермский микрорайон" считался одним из самых больших проблемных объектов Пермского края. Губернатор Максим Решетников подписал закон о поддержке обманутых дольщиков. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Дольщики, которые не смогли получить свои квартиры, смогут рассчитывать на предоставление из бюджета субсидии для оплаты целевого взноса, подлежащего внесению в жилищно-строительный кооператив или другой потребкооператив для оплаты стоимости достройки дома. Субсидии будут предоставляться дольщикам после сдачи объектов в эксплуатацию. Сдать дома обещают до 2021 года.