Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке 10 долгостроев Прикамья

Федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение о достройке 10 "проблемных" домов в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Речь идет о домах по адресам: ул.Толмачева, 15, три дома по ул. Екатерининская, 175, ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Ушакова, 34, ул. Кировоградская, 68а, ул. Декабристов, 97, ул. Карпинского, 114 (поз. 5.3), ул. КИМ, 14.

По 14 проблемным объектам, в числе которых 12 домов "Первого пермского микрорайона", а также дома №28 и №30 по ул. Цимлянская, было принято решение выплатить компенсации дольщикам. Восстановления своих прав ожидают 1334 дольщика этих домов.

Ситуация находится на контроле главы региона Дмитрия Махонина.

Схема работы по достройке проблемных объектов по законодательству единая, она включает в себя несколько этапов: решение Федерального фонда о достройке дома; заключение соглашения между федеральным фондом и региональным фондом о софинансировании мероприятий по достройке; передача прав на достройку региональному фонду; проведение обследования технического состояния объекта; проектирование и получение положительного заключения госэкспертизы на проект; строительство объекта и ввод в эксплуатацию.

Всего в Пермском крае 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами в срок, указанный в договорах долевого участия. Завершение строительства этих объектов также на контроле Минстроя и ИГСН. Застройщики планируют завершить работы своими силами. Но при необходимости они могут обратиться за дополнительными региональными мерами поддержки, предполагающими выдачу займа на достройку. С помощью такого займа застройщик "Сириус" достраивает проблемный ЖК "Пушкарский".