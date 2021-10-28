Полностью решить проблему обманутых дольщиков власти Пермского края намерены к 2024 году

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Пермском крае власти региона намерены к 2024 году. Об этом сегодня сообщил глава региона во время ежегодного послания депутатам края, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году будет решена проблема 1,4 тыс. обманутых дольщиков (по 22 домам).

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в регионе насчитывалось 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Остальные таковыми не являются, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, краевое правительство утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта.

Число обманутых дольщиков составляет 4,3 тыс. человек.