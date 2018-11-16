В Перми благодаря краевой поддержке возобновили строительство шестилетнего долгостроя

В Перми началась достройка проблемного объекта на Челюскинцев, 23. Сегодня на объекте подготовлены подкрановые пути, устанавливаются окна, выполняются работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, внутриплощадочные работы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минстроя Пермского края.

В ближайшее время будет установлен башенный кран. Завершить строительство планируется летом 2019 года. Выполняет работы компания "Урал-Инвест".

"Мы просто однажды приняли для себя решение, что дом необходимо достраивать. Если бы мы не договорились, не сформировали бы ЖСК, не начали работу с ПАИЖК, мы бы свой дом никогда не увидели. Только благодаря тому, что мы поняли, что бездействовать нельзя, началась работа. И теперь наш дом достраивается", - подчеркнула председатель правления ЖСК "Челюскинцев, 23" Лариса Кытманова.

Отметим, что это первый долгострой, строительство по которому ведется с использованием региональных мер поддержки. Напомним, закон о поддержке обманутых дольщиков вступил в силу с 1 января 2018 г.

На сегодняшний день ПАИЖК заключил соглашения с тремя ЖСК – это объекты на ул. Челюскинцев, 23, ул. Толмачева, 16 и "Первый Пермский микрорайон" - который является одним из самых крупных проблемных объектов региона.

Согласно данным краевого минстроя, на сегодняшний день в регионе остается 11 проблемных объектов и 601 обманутый дольщик.