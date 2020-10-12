Свердловский депутат, обвиняемый в убийстве друга, заболел перед стартом суда

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от ЛДПР Александр Коркин заявил о проблемах со здоровьем накануне старта суда над ним. Областного парламентария обвиняют в непредумышленном убийстве своего друга, бизнесмена Сергея Титова, с которым он катался на лодке в Сосьве.

Как сообщил источник Накануне.RU, народный избранник отправил в Серовский суд письмо, уведомив о внезапно возникших проблемах со здоровьем. Теперь заседание, намеченное на 13 октября, оказалось под вопросом.

Между тем, сам Коркин в беседе с нашим агентством заявил о том, что проблемы со здоровьем у него возникли не внезапно.

"У меня не внезапно возникли проблемы со здоровьем. Так как вчера было воскресенье, я не мог позвонить в больницу. Если самочувствие будет хорошее, то я поеду на суд. Надеюсь, мне помогут препараты. Решил заранее написать ходатайство. Чтобы не получилось так, что должен был приехать, но в итоге, не уведомив никого, не приехал", - объяснил политик.

Александру Коркину грозит до 2 лет тюрьмы.