"Больной" депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, пришел в заксобрание вместо суда

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин, обвиняемый в непредумышленном убийстве приятеля – бизнесмена Сергея Титова, появился на очередном заседании ЗакСО 13 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом сегодня в Серовском городском суде должно было состояться заседание по делу Коркина, но оно было перенесено из-за "больничного" депутата.

В заксобрании "больной" Александр Коркин выступил при обсуждении вопроса о переизбрании Игоря Морокова на должность уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.