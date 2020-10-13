13 Октября 2020
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Политика Свердловская область
Александр Коркин (2020) | Фото: vk.com/Александр Коркин

"Больной" депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, пришел в заксобрание вместо суда

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин, обвиняемый в непредумышленном убийстве приятеля – бизнесмена Сергея Титова, появился на очередном заседании ЗакСО 13 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

Александр Коркин на заседении ЗакСО 12 октября(2020)|Фото: Законодательное собрание Свердловской области

При этом сегодня в Серовском городском суде должно было состояться заседание по делу Коркина, но оно было перенесено из-за "больничного" депутата.

В заксобрании "больной" Александр Коркин выступил при обсуждении вопроса о переизбрании Игоря Морокова на должность уполномоченного по правам ребенка Свердловской области.

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"Больной" депутат Коркин, обвиняемый в убийстве, пришел в заксобрание вместо суда

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Теги: Коркин, суд, ЗакСО



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