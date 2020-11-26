Свердловский областной суд рассмотрит прошение депутата Коркина о переносе процесса в Екатеринбург

Свердловский областной суд изучит ходатайство депутата Заксобрания Александра Коркина по переносу процесса над ним из Серова в Екатеринбург. Заседание состоится уже 3 декабря. Об этом Накануне.RU рассказал адвокат либерал-демократа Владимир Ефремов.

Ранее в Серове состоялось первое заседание суда, на котором Коркин вместе со своим защитником попросили суд перенести заседания в один из судов Екатеринбурга, в связи с тем, что трасса Серов - Екатеринбург является опасной в зимнее время года. Еще одним аргументом в пользу переноса является то, что свидетели и вдова погибшего бизнесмена живут в Екатеринбурге и его окрестностях.

Напомним, что Коркина обвиняют в непредумышленном убийстве. Загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Судебный процесс должен был стартовать в октябре, однако был перенесен из-за болезни депутата, который, впрочем, в тот день пришел на заседание заксобрания. Затем Коркин и вовсе заявил, что его судят исключительно из-за статуса депутата областного парламента.