Дело депутата Коркина могут передать в Свердловский областной суд

Во вторник в Серовском городском суде состоялось первое заседание по делу депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Сергея Титова. Как передает корреспондент Накануне.RU, дело может быть передано в областной суд.

На сегодняшнее заседание наконец-то явился обвиняемый депутат Коркин, который ранее проигнорировал процесс в связи с ухудшением самочувствия. Корреспондент нашего издания подал ходатайство о проведении видеосъемки суда. Но представитель Александра Коркина – адвокат Владимир Ефремов – выступил против этого. Защитник заявил, что из-за пандемии коронавируса он и его подзащитный выглядят в масках не должным образом. Но представитель гособвинения не согласился с доводами Ефремова. В итоге было разрешено снимать начало и конец заседания.

Далее представитель Коркина заявил ходатайство о перенесении процесса и передаче дела в Свердловский областной суд в связи с тем, что "очень много времени уходит на дорогу". Сам депутат согласился со своим защитником и отметил, что зимой дорога "особенно опасна" и это (перенос процесса в облсуд) будет удобнее всем. Однако представитель гособвинения заметил, что большая часть участников процесса проживает в Гарях, Волчанске и собственно Серове. Тем не менее, судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

В перерыве к журналистам подошел адвокат Коркина, передал текст ходатайства и посетовал, что в юридической практике не должно быть никаких совещаний для принятия решения о переносе. После недолгого совещания судья вынесла вердикт: дело будет передано, если так решит облсуд.

Мать погибшего Сергея Титова в комментарии Накануне.RU раскритиковала данное решение и заявила, что намерена жаловаться руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину для детального рассмотрения дела. После суда она пообщалась с Александром Коркиным и упрекнула его в том, что за время болезни Титова после ранения депутат никак не помогал, не содействовал и проявил полную безучастность к его судьбе.

"Я уговаривала Сергея никуда не ехать. Но он сказал: "Мама, мы давно хотели собраться. Я знаю Игоря, он меня пригласил и я поеду". Я предупредила, что люди там подготовленные, там будет ружье: "Зачем тебе это надо? Поезжай лучше со своими друзьями", - рассказала женщина.

По ее словам, сын не пил и не курил, сильно любил свою дочь.

"Если бы Коркин был мужиком, он бы просто извинился и признался", - добавила мать погибшего.

Сам обвиняемый заявил Накануне.RU, что помощь семье оказывалась. "Помощь мы действительно оказывали всяческую, но через вдову. Финансовую и не только. В том числе и с врачами разговаривал. Это все проходило и в Екатеринбурге, и в районных больницах. И мой коллега также помогал им в больнице. До мамы эта информация, наверное, не доходила", - сказал Александр Коркин.

Адвокат стороны потерпевших Дмитрий Жикин при этом считает, что действия стороны защиты Коркина направлены на затягивания сроков рассмотрения дела по существу. При данной квалификации срок давности выходит в сентябре 2021 года.

Мы продолжим внимательно следить за данным процессом.

Напомним, сам обвиняемый в убийстве депутат считает, что его "судят из-за его статуса".