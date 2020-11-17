17 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Елена Титова (2020) | Фото: Накануне.RU

Мать погибшего при отдыхе со свердловским депутатом напишет жалобу главе СК

Мать погибшего свердловского бизнесмена Сергея Титова, по версии следствия, убитого по неосторожности депутатом ЛДПР Александром Коркиным, намерена пожаловаться главе Следственного комитета Александра Бастрыкина. Елена Титова в интервью Накануне.RU поделилась тем, как живет после трагедии с сыном.

- Депутат Александр Коркин и его адвокат Владимир Ефремов выступили с инициативой передать дело из Серовского суда в Свердловский областной суд. Каково ваше мнение на этот счет?

- Я категорически против этого. Не хотелось терять доверие к этому всему. Документы в суд переданы были еще осенью перед началом заседания 13 октября. Если все-таки состоится суд в ноябре сейчас в Екатеринбурге, то я все документы отправлю в Москву.

- Вы сейчас намерены пожаловаться главе Следственного комитета Александру Бастрыкину?

Александр Коркин в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

- Да, именно так.

- Как считаете, есть ли связи у депутата Коркина в прокуратуре региона и следственных органах?

- Все возможно. Ни в чем уже не сомневаюсь.

- Насколько вы верите в помощь со стороны СМИ?

- Благодарна вам, прессе. Вы хоть немного на вид все выставляете. А вообще со смертью моего сына жизнь у меня как будто закончилась. На седьмом десятке такое пережить невозможно.

- Вдова вашего сына Вероника сказала, что ее дочь играет с куклой и говорит, что это ее папа....

- У них с Вероникой была такая любовь, что они постоянно были вместе. Жизни без нее не мыслил. Так же, как и она без него. Сейчас все разрушилось. У нас с Вероникой озлобленность. Не видим внучку уже 11 месяц и сходим с ума. Тяжело очень. Не могу говорить. Перед судом напилась много лекарств. Все бесполезно...

***

Напомним, загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Судебный процесс должен был стартовать в октябре, однако был перенесен из-за болезни депутата, который, впрочем, в тот день пришел на заседание заксобрания.

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Мать погибшего при отдыхе со свердловским депутатом напишет жалобу главе СК

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Теги: Сергей Титов, Елена Титова, Александр Коркин



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