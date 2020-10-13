"Трус! Мерзость!" Вдова погибшего - про неявку депутата Коркина в суд

Вдова погибшего предпринимателя Сергея Титова отреагировала на странное поведение депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Александра Коркина, который заявил о том, что не может прибыть в суд из-за болезни, но появился на заседании регионального парламента. В беседе с Накануне.RU она назвала такой поступок "трусостью и мерзостью".

"Это просто мерзость. Он полнейший трус. Если честно, я очень расстроена. Для нас смерть Сергея большое горе, а человек даже не может ответить за свои поступки. Даже не приезжает на заседание суда. Это цирк какой-то. Мне хочется добиться справедливости. Неужели ему все можно, раз он депутат? У Коркина если больничный лист, то он должен не выходить из дома. А он где-то появляется. Это не дело", - высказалась Вероника Титова.

Отметим, что члена фракции ЛДПР будут судить за непредумышленное убийство. С момента инцидента на реке Сосьва прошло уже больше года. Срок давности по данному делу составляет два года. Родственники погибшего опасаются, что рассмотрение может затянуться.

"Я не допущу такого. У меня ребенок маленький растет и он меня каждую ночь спрашивает: "Где папа?". Он не спит и постоянно плачет. Думаю, что будем добиваться справедливости", - заключила девушка.

Комментарий Александра Коркина получить не удалось - он не отвечал на звонки.

Напомним, что парламентария судят после загадочной смерти бизнесмена Сергея Титова вблизи поселка Гари. "Слуга народа" катался на лодке вместе с компанией, в итоге Титов скончался от огнестрельного ранения. Ранее родственники погибшего заявляли, что люди, позвавшие его на рыбалку, не пришли похороны, никто не обращался с вопросами о компенсации и возмещении вреда.