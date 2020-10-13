«В Заксобрании я был всего полчаса, а не ехал в Серов более 350 км»: «заболевший» свердловский депутат попытался оправдаться за не явку в суд

Депутат свердловского Заксобрания Александр Коркин выдвинул версию о том, почему ему можно было «заболевшему» появиться на заседании регионального парламента, но нельзя ехать в суд на процесс по обвинению в убийстве. По мнению Коркина все дело во временных промежутках. Как рассказал политик в беседе с журналистом Накануне.RU в здании ЗакСО он был лишь полчаса.

«В заксо я был на полчаса во первых, зашёл документы отсканировать и я докладчик по важному вопросу, пока врача ждал, потом весь день в поликлинике, завтра также в ней и послезавтра процедуры и я же не ехал за 350 км за рулём?! Или не верно?! В чем странность? Я в принципе так и хотел выступить и сразу гнать в Серов, но....», - ответил Коркин.

При этом ранее народный избранник говорил нашему СМИ, что заболел перед судом. Открыть свое заболевание он отказался. Отвечая на слова вдовы погибшего Сергея Титова, что его неявка это трусость, член фракции ЛДПР не согласился.

«Но это не орви, есть другие проблемы, а на фоне всех этих факторов, тем более! А трусость нет, не так! Смысла нет бегать, это ведь не решает сути дела, а только оттягивает, какой смысл?! Каждый вправе думать, как он может, но есть ещё и очевидные факты, никоим образом не связанные с заседанием суда», - заключил он.