Свердловский депутат, обвиняемый в убийстве друга, решил не ехать в суд

Депутат свердловского заксобрания Александр Коркин не приедет на старт процесса по его делу. Первое заседание должно было пройти сегодня в Серовском городском суде. Политика обвиняют в непредумышленном убийстве приятеля - бизнесмена Сергея Титова. Ранее член фракции ЛДПР допускал, что не сможет приехать на процесс из-за ухудшающегося самочувствия.

Как рассказал Коркин в беседе с Накануне.RU, он уже точно не поедет сегодня в Серов. "С раннего утра я был у врача в больнице. Сегодня не смогу поехать. Поеду, когда выздоровлю", - ответил фигурант дела.

Напомним, что трагедия разыгралась в районе реки Сосьва в сентябре 2019 года. Коркин вместе с компанией катался на лодке, но в итоге кем-то из приятелей была начата стрельба и пуля попала в Титова. Спустя пять месяцев мужчина скончался. Ранее наше агентство публиковало материалы экспертиз оружия и лодки. Так на плавсредстве были обнаружены три огнестрельных отверстия. Родные погибшего же утверждают, что в их сына стрелял именно Коркин.