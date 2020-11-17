17 Ноября 2020
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Политика Свердловская область
Александр Коркин в суде (2020) | Фото: Накануне.RU

"Меня судят из-за статуса". Обвиняемый в убийстве депутат заксобрания приехал на суд в Серов

В Серове со второй попытки стартовал судебный процесс по резонансному делу об убийстве человека на реке Сосьва осенью 2019 года. Депутат Законодательного собрания Александр Коркин обвиняется в том, что по неосторожности застрелил мужчину из ружья.

Перед началом заседания парламентарий прокомментировал информацию источника Накануне.RU о том, что, возможно, на месте происшествия с оружия были стерты отпечатки пальцев.

"Первый раз слышу о таком. Как вообще полицейские могли знать, что мы едем и знать наш статус? Это как-то нелогично. Как те же следователи могли приехать на место подготовленными, если они вообще не знали, кто в лодке? Во-вторых, как могли быть стерты отпечатки, если на ружье были обнаружены отпечатки одного человека? Тогда бы были стерты все отпечатки, и я от вас впервые это слышу. Откуда у вас такая информация?" - ответил либерал-демократ.

Один из знакомых Коркина, опрошенных следствием, утверждал, что депутат становится агрессивным после того, как выпьет. Политик опроверг эти слова.

Заседание суда по делу Александра Коркина(2020)|Фото: Накануне.RU

Александр Коркин в суде(2020)|Фото: Накануне.RU

"Когда Титов лежал [в больнице] и не мог говорить, он кивал после вопроса о том, стрелял ли именно я? Как он мог это делать, если он вообще не знал мою фамилию? Мы с ним не были знакомы до этого. Видел этого Сергея всего два раза в жизни", - сказал Коркин.

Он также заявил, что по-прежнему не признает вину.

"Вину я не признаю. Какая вина? Если бы были мои отпечатки пальцев или что-то на одежде, тогда было бы все очевидно. Но я не притрагивался к винтовке. Я стал подозреваемым из-за своего статуса. Если бы я был простым водителем или сварщиком, то такого бы не было. Мне объяснили сотрудники правоохранительных органов так, что дело возникло из-за моего статуса. Кто-то, видимо, хочет получить регалии", - заявил Александр Коркин.

Напомним, загадочное происшествие случилось в сентябре 2019 года на реке Сосьва. Член фракции ЛДПР в свердловском парламенте катался вместе с компанией на лодке рядом с поселком Гари. В ходе прогулки по воде один из ее участников Сергей Титов получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина проходил лечение в течение пяти месяцев, однако все-таки скончался в больнице. Поначалу все участники лодочного заезда утверждали, что Сергей сам себя застрелил, проявив неосторожность. История просочилась в СМИ летом 2020 года. Лишь после этого Коркин стал обвиняемым по делу о непредумышленном убийстве - по данным следствия, стрелял именно он. Судебный процесс должен был стартовать в октябре, однако был перенесен из-за болезни депутата, который, впрочем, в тот день пришел на заседание заксобрания.

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"Меня судят из-за статуса". Обвиняемый в убийстве депутат заксобрания приехал на суд в Серов

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Теги: Александр Коркин, убийство, лдпр, дело Коркина



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