Опубликованы списки всех пассажиров, находившихся на борту разбившегося в Алма-Ате самолета

Комитет по ЧС МВД Республики Казахстан опубликовал полный список тех, кто был зарегистрирован на рейс Z9-2100 авиакомпании "Бек Эйр". Это регистрационная ведомость, в которой 96 фамилий, хотя ранее сообщалось, что на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Ранее аэропорт Алма-Аты опубликовал список из 60 выживших пассажиров, которым была оказана медицинская помощь. Часть из них была госпитализирована, многие – в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным, во время авиакатастрофы погибли 15 человек. КЧС до сих пор сообщает о девяти погибших, имена семи из них уже известны и опубликованы на сайте ведомства.

Также спасатели опубликовали карту района ЧС с данными о погибших и пострадавших (по версии КЧС), а также с таймингом инцидента.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал глава Казахстана в Twitter.

Между тем, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановило деятельность авиакомпании "Бек Эйр", которой принадлежал упавший самолет. Весь парк перевозчика состоит из самолетов типа Fokker-100, их полеты были приостановлены на территории Казахстана после катастрофы.