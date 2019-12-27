Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14

До 14 человек выросло число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате. Также сообщается, что пострадали от 20 до 35 человек, с ними сейчас работают медики. Известно, что не менее шести пострадавших – дети. Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших или погибших члены экипажа. Всего на борту находилось сто человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" начал терять высоту почти сразу после взлета. При падении он врезался в постройку на территории аэропорта.

Telegram-канал Mash приводит слова одной из пассажирок рейса Гульнары Кошеновой: "Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали".

Самолет должен был совершить рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан. На борту не было россиян, об этом сообщило посольство России в Казахстане.

Пока полеты Fokker-100 на территории Казахстана приостановлены. По неподтвержденным данным, у борта мог отказать двигатель.