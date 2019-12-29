15 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании &quot;Бек Эйр&quot; в Алмате. (2019) | Фото: emer.gov.kz|КЧС МВД Республики Казахстан

07.21 - взлет, 07.22 - пропал с радаров. Аэропорт опубликовал полную хронологию катастрофы Fokker-100

Аэропорт Алматы в своем аккаунте на Facebook опубликовал полную хронологию крушения самолета Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр". "В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта.

05.35 – начало регистрации
06.35 – окончание регистрации
07.03 – окончание посадки
07.21 – взлет
07.22 – борт пропал с радаров
07.24 – руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта (в нее входят следующие службы: Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба)
07.27 – аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К"
07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А"
07.36 – на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров
07.38 – на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров
07.39 – начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медучреждений Алматы
07.42 – на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта
08.10 – в терминал с места чп эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться

Всего в первые минуты после чп на место прибыли:
- 22 единицы спецтехники
- 83 человека личного состава служб аэропорта

Напомним, самолет разбился 27 декабря, из 98 человек на борту погибли 12.

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07.21 - взлет, 07.22 - пропал с радаров. Аэропорт опубликовал полную хронологию катастрофы Fokker-100

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Теги: аэропорт алматы, fokker 100, хронология



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