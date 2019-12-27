Опубликованы списки пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате – 60 человек

Аэропорт Алма-Аты опубликовал на странице в Facebook список выживших пассажиров разбившегося самолета Fokker-100, которым была оказана медицинская помощь. В списке 60 человек. Их состояние не уточняется.

"В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено 5 пациентов, состояние крайне тяжелое. Стационары города Алматы и Алматинской области (Илийского, Талгарского, Енбекшиказахского районов, Алматинской многопрофильной клинической больницы) мобилизированы и готовы к приему пострадавших. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено 8 детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибших на месте 14. Задействованы все психологи с медицинских организаций", - говорится в сообщении аэропорта.

Всего на борту находилось сто человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

По данным аэропорта, рейс Z9-2100 должен был пройти по маршруту Алма-Ата – Нур-Султан. После взлета борт потерял скорость и упал на здание в районе поселка Альмерек Талгарского района.

"На пульт 103 поступил вызов в 7.43ч., выехало 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (Талгарский, Илийский район) – 5 бригад Талгарского района, 6 бригад Илийского района, 2 бригады с. Боролдай, 3 бригады Енбекшиказахского района. Задействованы 35 бригад г. Алматы. Направлены 2 нейрохиругические бригады", - рассказали в аэропорте.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, изменений в расписании в связи с ЧП нет.