Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан опубликовал список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате. В ведомстве отметили, что список не полный – личности остальных погибших сейчас устанавливаются, однако не называется их точное количество. По данным акимата (мэрии) Алма-Аты, погибли 14 человек.

Список погибших, личности которых установлены:

1.Астанов Николой 1971 г.р.

2. Хайдаров Р. 1940 г.р.

3. Калиев Бауржан 1974 г.р.

4. Карибаев Базархан 1974 г.р.

5. Муратбаев Марат 1961 г.р.

6. Нурбаев Абай 1982 г.р.

7. Исина А.

Также акимат сообщил, что 22 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших также восемь детей, у них множественные травмы, но они находятся в сознании. Общее количество пострадавших не уточняется, по некоторым данным, их не менее 35. Всего на борту было сто человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" начал терять высоту почти сразу после взлета. При падении он врезался в постройку на территории аэропорта.

Telegram-канал Mash приводит слова одной из пассажирок рейса Гульнары Кошеновой: "Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали".

Самолет должен был совершить рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан. На борту не было россиян, об этом сообщило посольство России в Казахстане.

Пока полеты Fokker-100 на территории Казахстана приостановлены. По неподтвержденным данным, у борта мог отказать двигатель.