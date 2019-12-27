Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://perevozki.youdo.com/international/company/geo/ekb/ по этой ссылке.
Здесь http://perevozki.youdo.com/international/, лучшие цены по ссылке.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/international/sng/byelorussia/, посмотреть.



Происшествия В бывшем СССР
Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании &quot;Бек Эйр&quot; в Алмате. (2019) | Фото: emer.gov.kz|КЧС МВД Республики Казахстан

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан опубликовал список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате. В ведомстве отметили, что список не полный – личности остальных погибших сейчас устанавливаются, однако не называется их точное количество. По данным акимата (мэрии) Алма-Аты, погибли 14 человек.

Список погибших, личности которых установлены:

1.Астанов Николой 1971 г.р.

2. Хайдаров Р. 1940 г.р.

3. Калиев Бауржан 1974 г.р.

4. Карибаев Базархан 1974 г.р.

5. Муратбаев Марат 1961 г.р.

6. Нурбаев Абай 1982 г.р.

7. Исина А.

Также акимат сообщил, что 22 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших также восемь детей, у них множественные травмы, но они находятся в сознании. Общее количество пострадавших не уточняется, по некоторым данным, их не менее 35. Всего на борту было сто человек: 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр" начал терять высоту почти сразу после взлета. При падении он врезался в постройку на территории аэропорта.

Telegram-канал Mash приводит слова одной из пассажирок рейса Гульнары Кошеновой: "Мы начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти и в итоге столкновение какое-то было. В тряске начало все падать... Крики… Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали".

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

Самолет должен был совершить рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан. На борту не было россиян, об этом сообщило посольство России в Казахстане.

Пока полеты Fokker-100 на территории Казахстана приостановлены. По неподтвержденным данным, у борта мог отказать двигатель.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авиакатастрофа в алма-ате, fokker-100, пострадавшие, погибшие, бек эйр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 15:16 Мск МАК расшифровал бортовые самописцы с упавшего в Алма-Ате Fokker-100
Ранее 10.01.2020 12:46 Мск Основная версия авиакатастрофы в Казахстане - обледенение самолета
Ранее 29.12.2019 11:33 Мск 07.21 - взлет, 07.22 - пропал с радаров. Аэропорт опубликовал полную хронологию катастрофы Fokker-100
Ранее 28.12.2019 09:10 Мск Бортовые самописцы разбившегося в Алма-Ате самолета будут расшифровывать в Москве
Ранее 27.12.2019 14:35 Мск На борту разбившегося в Казахстане самолета было 98 человек – аэропорт Алма-Аты
Ранее 27.12.2019 11:28 Мск В авиакатастрофе в Алма-Ате погибли 12 человек, в их числе – командир воздушного судна
Ранее 27.12.2019 09:35 Мск Опубликованы списки всех пассажиров, находившихся на борту разбившегося в Алма-Ате самолета
Ранее 27.12.2019 08:54 Мск Опубликованы списки пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате – 60 человек
Ранее 27.12.2019 08:00 Мск Появилось видео с места катастрофы самолета Fokker-100 в Алма-Ате

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.12.2019 07:35 Мск Число жертв авиакатастрофы в Алма-Ате выросло до 14
Ранее 27.12.2019 07:20 Мск Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате: Не менее 14 человек из ста погибли

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети