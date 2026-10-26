ПВО отражают атаку БПЛА в небе над Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 26 октября объявил ракетную опасность в регионе.

"Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - написал он в мессенджере "Макс".

Жителям области было рекомендовано немедленно укрыться в безопасных местах.

Также губернатор сообщил, что дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников объявлялась в Воронежской агломерации, Нововоронеже, а также в нескольких районах. О пострадавших и повреждениях на земле пока информации не поступало.