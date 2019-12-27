Появилось видео с места катастрофы самолета Fokker-100 в Алма-Ате

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан опубликовал видео с места крушения самолета Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр".

На опубликованных кадрах видно, что сам самолет практически полностью разрушен, также как и постройка на территории аэропорта, в которую он врезался. Также можно заметить, что совсем рядом с местом падения самолета находится жилой сектор – плотная застройка коттеджей.

На данный момент известно о 14 погибших (личности семи из них установлены) и о, по крайней мере, 35 пострадавших, восемь из которых дети. 22 человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета Bek Air и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - написал глава Казахстана в Twitter.

Между тем, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановило деятельность авиакомпании "Бек Эйр", которой принадлежал упавший самолет. Весь парк перевозчика состоит из самолетов типа Fokker-100, их полеты были приостановлены на территории Казахстана после катастрофы.