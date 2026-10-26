Большинство американцев заявили, что стали беднее при Трампе

Более половины (56%) опрошенных американцев заявили, что их финансовое положение ухудшилось с начала второго президентского срока Дональда Трампа, показал опрос Financial Times. Более 25% сократили основные расходы.

54% опрошенных возложили ответственность за рост цен на администрацию Трампа и Республиканскую партию. Более 40% заявили, что подорожание товаров повысит вероятность голосования за демократов на промежуточных выборах 3 ноября. Опросы сулят им уверенную победу и контроль над обеими палатами конгресса.

На фоне сообщений СМИ, что Трамп и его окружение умножают свои капиталы, в Белом доме отвергли эти обвинения и заверили, что Трамп действует только в интересах общества и государства.

Politico на днях написало о растущих долгах и финансовых трудностях молодежи, что может повлиять на их участие в выборах. Трамп обещал доступность "американской мечты" для среднего класса и бедняков, но ничего этого и близко нет. Напротив, долги простых людей только растут, пока политики наперебой обещают всех осчастливить.

Как отмечает американист Малек Дудаков, Трамп продолжает строить воздушные замки накануне выборов. Ему приходится спасать отчаянное положение республиканцев, которые сильно отстают во многих штатах, и "создавать для сторонников виртуальную реальность реиндустриализации Америки, которой по факту не происходит". Но республиканцев уже вряд ли что-то спасет.