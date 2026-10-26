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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Администрацию Артемовского обязали уволить директора МУПа за сделки с родным братом

Артемовский городской суд обязал администрацию уволить директора МУП "Мостовское ЖКХ" сделки с родным братом - индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что МУП заключал договоры с ИП и с 2024 по 2026 годы предоставлял в интересах бизнеса брата директора муниципальную технику - трактор и экскаватор. Оплата регулярно поступала на расчетный счет предприятия. При этом, письменное уведомление о личной заинтересованности директор направил главе округа лишь спустя два года после начала этих сделок — и только после того, как их выявили надзорные органы.

В судебном заседании представитель ответчика возражала против иска, утверждая, что ущерб МУПу причинен не был, а все деньги наоборот поступали на счет предприятия. Однако суд с этим не согласился.

Суд признал незаконным распоряжение главы Артемовского МО о привлечении директора МУП к дисциплинарной ответственности, признал незаконным бездействие администрации и обязал ее расторгнуть трудовой договор с директором МУП "Мостовское ЖКХ" по основанию, предусмотренному п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ — в связи с утратой доверия.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Теги: Артемовский, МУП, сделка, администрация, брат, суд


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