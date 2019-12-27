В авиакатастрофе в Алма-Ате погибли 12 человек, в их числе – командир воздушного судна

МВД Республики Казахстан уточнило информацию по погибшим в авиакатастрофе самолета Fokker-100 в Алма-Ате. Ранее сообщалось о 15 жертвах, но, по уточненным данным, их 12.

Восемь человек скончались на месте, в их числе 57-летний командир воздушного судна Марат Муратбаев. Два человека умерли в аэропорту, еще двоих успели доставить в больницу, но врачи не смогли им помочь. Кроме КВС все погибшие – пассажиры. Всего на борту было 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура. А премьер государства рассказал, что самолет при взлете дважды коснулся хвостом взлетной полосы. Известно, что почти сразу после взлета самолет потерял скорость. Пока власти Казахстана запретили эксплуатацию данного вида самолетов и приостановили работу авиакомпании "Бек Эйр", чей парк полностью состоит из Fokker-100. На месте крушения уже найдены бортовые самописцы.

На борту разбившегося лайнера были иностранцы - два гражданина Украины, один - Киргизии и один Китая, все они живы. Граждан России на борту не было, ранее сообщило российское посольство. Владимир Путин направил президенту Казахстана Токаеву соболезнования в связи с крушением самолета в Алма-Ате.