Бортовые самописцы разбившегося в Алма-Ате самолета будут расшифровывать в Москве

Бортовые самописцы самолета Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр", который накануне разбился при взлете в аэропорту Алма-Аты, будут расшифровывать в Москве. Эту работу проведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40, из Москвы прилетает эксперт в Алма-Ату. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - цитирует Камалиева РИА Новости.

Пока следственная группа работает на месте ЧС и не выдвигает в качестве приоритетной ни одну из классической триады версий: неблагоприятные метеоусловия, человеческий фактор и техническая неисправность. По свидетельствам очевидцев, самолет при взлете дважды задел хвостом взлетно-посадочную полосу, а почти сразу после взлета начал терять скорость. Командир воздушного судна погиб, но жив второй пилот. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится. Из 98 человек, находившихся на борту, погибли 12. Госпитализированы 49 человек, в их числе девять детей. Некоторые выжившие находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии.