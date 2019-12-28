14 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Москва
Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании &quot;Бек Эйр&quot; в Алмате. (2019) | Фото: emer.gov.kz|КЧС МВД Республики Казахстан

Бортовые самописцы разбившегося в Алма-Ате самолета будут расшифровывать в Москве

Бортовые самописцы самолета Fokker-100 авиакомпании "Бек Эйр", который накануне разбился при взлете в аэропорту Алма-Аты, будут расшифровывать в Москве. Эту работу проведут специалисты Межгосударственного авиационного комитета, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

"Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40, из Москвы прилетает эксперт в Алма-Ату. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москва", - цитирует Камалиева РИА Новости.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

Пока следственная группа работает на месте ЧС и не выдвигает в качестве приоритетной ни одну из классической триады версий: неблагоприятные метеоусловия, человеческий фактор и техническая неисправность. По свидетельствам очевидцев, самолет при взлете дважды задел хвостом взлетно-посадочную полосу, а почти сразу после взлета начал терять скорость. Командир воздушного судна погиб, но жив второй пилот. Пока неизвестно, в каком состоянии он находится. Из 98 человек, находившихся на борту, погибли 12. Госпитализированы 49 человек, в их числе девять детей. Некоторые выжившие находятся в крайне тяжелом и критическом состоянии.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

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Бортовые самописцы разбившегося в Алма-Ате самолета будут расшифровывать в Москве

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Теги: авиакатастрофа в алма-ате, fokker-100, пострадавшие, погибшие, бек эйр, бортовые самописцы, расшифровка, мак, москва



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