13 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании &quot;Бек Эйр&quot; в Алмате. (2019) | Фото: emer.gov.kz|КЧС МВД Республики Казахстан

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате: Не менее 14 человек из ста погибли

Количество жертв авиакатастрофы самолета Fokker-100 казахской авиакомпании "Бек Эйр" достигло девяти. Еще девять человек пострадали, среди них шестеро детей (есть и другие данные: Baza сообщает о десяти погибших и 30 пострадавших).

По данным российского посольства в Казахстане, граждан РФ на борту упавшего неподалеку от аэропорта Алма-Аты самолета не было.

"При взлете пассажирского самолета выполнявшего рейс "Алматы – Нур-Султан" авиакомпании Бек Эйр произошло его падение в районе жилого сектора. На борту – 95 пассажиров и 5 членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация. Создана правительственная комиссия. В Комитете по ЧС МВД РК работает оперативный штаб", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе КЧС МВД РК.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

В Комитете по чрезвычайным ситуациям также назвали телефоны "горячих линий", открытых в связи с авиакатастрофой: "8 (7172)53-32-84, ДЧС Алматинской области 8 (7282) 22-02-13, 22-02-18, ДЧС г.Нур-Султан 8 (7172) 24-52-12, 24-51-71, 24-51-47.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

Пока даже предварительно о причине произошедшего не сообщается. Известно, что самолет почти сразу после взлета потерял скорость и стал снижаться. В результате он врезался при падении в строение на территории аэропорта, оно частично разрушено. Также сообщается, что в непосредственной близости от места ЧП расположен жилой сектор.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

Власти Казахстана пока приостановили полеты самолетов типа Fokker-100 на территории республики. Весь парк самолетов "Бек Эйр" состоит из данного типа. Это среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской фирмой Fokker на базе пассажирского самолета F-28-4000.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

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Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате: Не менее 14 человек из ста погибли

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Теги: fokker-100, бек эйр, авиакатастрофа, погибшие, пострадавшие, казахстан, алма-ата



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