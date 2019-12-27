13 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР
Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании &quot;Бек Эйр&quot; в Алма-Ате 27.12.19. (2019) | Фото: emer.gov.kz|КЧС МВД Республики Казахстан

На борту разбившегося в Казахстане самолета было 98 человек – аэропорт Алма-Аты

В аэропорту Алама-Аты уточнили данные по количеству пассажиров, находившихся на борту потерпевшего крушение самолета Fokker-100. По данным пресс-службы воздушной гавани, на борту находилось 93 пассажира (в том числе восемь детей) и 5 членов экипажа, а также 603 кг багажа, 613 кг – груза.

Борт авиакомпании "Бек Эйр" должен был лететь в Нур-Султан. Взлет самолет осуществил в 7:21, в 7:22 он пропал с радара, тревогу объявили в 7:25. На пульт "103" вызов поступил в 07.43.

Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании

"Пострадавших перевозили в медицинский пункт аэропорта, где им оказывалась экстренная медицинская помощь. На место прибыло 16 бригад скорой и неотложной помощи Алма-Атинской области и 35 бригад Алма-Аты, которые доставляли раненых в клиники города и области. В терминале аэропорта оперативно развернули штаб. Также в терминале был развернут пункт медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе пассажиров", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным на 16 часов местного времени, погибли 12 человек.

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На борту разбившегося в Казахстане самолета было 98 человек – аэропорт Алма-Аты

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Теги: авиакатастрофа в алма-ате, fokker-100, погибшие, бек эй



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