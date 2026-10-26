Бастрыкин поручил представить доклад по информации об осквернении памятника в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об осквернении памятника в Пермском крае. Об этом сообщили Накануне.RU в СК России.

В соцсетях появилась информация, что в городе Березники мужчина написал оскорбительную надпись на стеле монумента, установленного в честь участников специальной военной операции.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.