В Москве мать восьмерых детей обвинили в финансировании терроризма

Суд в Москве арестовал 31-летнюю мать восьмерых детей Марию Давыдову*, обвиняемую в финансировании террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено 2 июля по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Дополнительно может быть назначен штраф. Также закон предусматривает пожизненное лишение свободы.

В документах сообщается, что Давыдова* является самозанятой, не состоит в браке, у нее среднее специальное образование.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало пакет антитеррористических законопроектов - их сейчас изучают в Госдуме. Документы подготовили Ирина Яровая и Виктор Озеров. Цель поправок - усилить ответственность за терроризм и экстремизм и ввести отдельное наказание за международный терроризм.

* внесена в РФ в перечень террористов