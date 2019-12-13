Уголовное дело экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова официально прекращено

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Оно прекращено в связи с его смертью.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Миронов обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также злоупотреблении полномочиями. Кроме этого, было возбуждено еще семь уголовных дел о противоправной деятельности как должностных лиц СвЖД, так и сотрудников предприятий, ведущих работы на железнодорожных объектах.

Как установили следователи, с 2015 по 2018 годы бывший начальник железной дороги неоднократно получал взятки от директоров ООО "Строй ТИКС", "ГостСтрой" и "СВСтройСервис" на сумму около 20 млн руб. в виде услуг имущественного характера по разработке эскиз-проекта и рабочей документации для индивидуального жилого дома в Московской области, его строительства и услуг по разработке дизайн-проекта помещений. Также, по версии следствия, Миронов дал незаконное указание своему подчиненному передать "СВСтройСервису" предназначенный для строительства и модернизации путей общего пользования путевой щебень (принадлежавший РЖД) без заключения договора с организацией и внесения ей оплаты. "Российским железным дорогам" был причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.

Как отметили в СКР, в ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность экс-начальника СвЖД. Однако в связи со смертью Алексея Миронова и получением от его близких родственников согласия на прекращение дела, уголовное преследование и дело в отношении него прекращены по нереабилитирующему основанию.

В ведомстве добавили, что на основании собранных материалов к законным представителям Миронова и к взяткодателям в интересах РФ предъявлен иск об обращении в доход государства свыше 144 млн руб., законность происхождения которых документально не подтверждена, а также еще около 20 млн руб., являющихся предметом взяток.

Напомним, еще летом руководитель Уральского следственного управления на транспорте СК РФ Петр Решетников заявлял, что дело Миронова не будет прекращено, несмотря на его смерть.